«الدستورية» لم تعرض على الطاعنين بيانات تفصيلية لبعض محاضر الدائرتين الرابعة والخامسة لأن طعونهم مرفوضة

"التوظيف الحكومي".. خريجو البعثات والجامعات الخاصة ارفعوا أوراقكم بموقع "الديوان" قبل إغلاق باب التسجيل غدا الجمعة ومعادلة الشهادة لاحقاً

عبير الدعيج خلال عرض مرئي : الموارد البشرية الحكومية الخليجية قادرة على تلبية طموحات وتطلعات الحكومات والتوظيف المركزي إحدى التجارب الناجحة في مجالات الخدمة المدنية





مريم بندق



أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة رفض المحكمة الدستورية الطعن في عدم دستورية مرسوم حل مجلس أمة 2020، وكذلك صحة رفض المحكمة الطعنين المقدمين في مرسومي الضرورة باستخدام البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة.

من جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن الطعون المتبقية أمام «الدستورية» محصورة في محاضر الفرز والتجميع وعددها 35 طعنا من الدوائر الخمس بعد رفض «الدستورية» طعنا بعدم دستورية مرسوم حل مجلس أمة 2020 ورفض طعنين في مرسومي الضرورة باستخدام البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة .

وكشفت المصادر عن أنه في أضعف الحالات إذا قررت المحكمة الدستورية إعادة جمع وطرح الأصوات الواردة في محاضر إحدى الدوائر الانتخابية فإن ذلك



لا يؤدي إلى إبطال مجلس أمة 2022. واستطردت قائلة: إن وجود ما يستدعي إعادة جمع الأصوات أو حتى طرح بعض الأصوات وإن أدى ذلك إلى خروج نائب ودخول آخر لا يؤدي إلى إبطال المجلس لا كليا ولا جزئيا.

وزادت أنه من الوارد أن يحدث خطأ في جمع الأصوات لكن لن يكون بالحجم الذي يؤدي إلى إبطال الانتخابات مع وجود هذا العدد الكبير من القضاة والمستشارين وممثلي وزارة الداخلية ومندوبي المرشحين.



وذكرت المصادر أن المحكمة لم تعرض بيانات تفصيلية لبعض محاضر الدائرتين الرابعة والخامسة لأن بعض الطعون المقدمة في هاتين الدائرتين مرفوضة.



هذا، وتنظر «الدستورية» في جلسة 8 مارس المقبل الطلبات التي ستقدم عقب تمكين المحكمة 35 طاعنا قدموا طعونا في الدوائر الخمس بعد الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع. هذا، ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت أن جلسة 8 مارس ليست لإصدار الأحكام بل ستحدد المحكمة الدستورية جلسة أخرى للنطق بالأحكام.

"التوظيف الحكومي".. خريجو البعثات والجامعات الخاصة ارفعوا أوراقكم بموقع "الديوان" قبل إغلاق باب التسجيل غدا الجمعة ومعادلة الشهادة لاحقاً

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، أن خريجي البعثات الدراسية والجامعات الخاصة الراغبين في التوظيف الحكومي ، يمكنهم التسجيل من خلال رفع الأوراق الرسمية المطلوبة في النظام المركزي للتوظيف بموقع ديوان الخدمة المدنية ، على أن يتم لاحقا رفع معادلة الشهادة ، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل للتوظيف بعد غد الجمعة.

وأفادت المصادر بأن الديوان يفتح السيستم مجددا للمسجلين في حالة استكمال الأوراق .

عبير الدعيج خلال عرض مرئي : الموارد البشرية الحكومية الخليجية قادرة على تلبية طموحات وتطلعات الحكومات والتوظيف المركزي إحدى التجارب الناجحة في مجالات الخدمة المدنية

أكدت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج أن نظام التوظيف المركزي يعتبر احدى التجارب الناجحة في مجالات الخدمة المدنية ، جاء ذلك خلال عرض مرئي في إحدى الورش التي اقيمت بمناسبة عقد القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأوضحت الدعيج في جلسة حوارية مدى جاهزية المواهب في دول الخليج العربية لمواجهة التحديات ، وقدرتها على مواكبة التغيرات ، ومدى قدرة الموارد البشرية الحكومية الخليجية على تلبية طموحات وتطلعات الحكومات ، وابرز التحديات التي يواجهها قادة الحكومات والمؤسسات في استقطاب المواهب الحكومية واستبقائها وتطويرها، وكذلك أبرز التوجهات المستقبلية لحكومات المنطقة ، ومدى استباقية الموارد البشرية في الحكومات الخليجية لتبني هذه التوجهات.