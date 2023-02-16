أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع الخيام والبطانيات والمواد الغذائية في بلدة «نور داغ» في محافظة غازي عنتاب جنوبي تركيا.



وقال رئيس وفد فريق الهلال الأحمر الكويتي الموجود في تركيا نبيل الحافظ، في تصريح لـ «كونا»، إن الجمعية بدأت بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي بتوزيع المواد الغذائية على 200 أسرة تركية في البلدة. وأكد الحافظ أهمية المبادرات الإنسانية السباقة للكويت قيادة وشعبا في توزيع المساعدات الإغاثية والتي تأتي في وقت يعاني فيه الشعب التركي في القرى أوضاعا صعبة نتيجة الزلزال المدمر.



وأوضح أن الفريق التطوعي من الهلال الأحمر الكويتي سيقدم المساعدات الإغاثية بشكل يومي على القرى المنكوبة بالتعاون مع السلطات التركية.



وأضاف أن العون المقدم إلى المتضررين جراء الزلزال في تركيا يمثل «جزءا يسيرا من دور الكويت المستمر في الوقوف إلى جانب متضرري الكوارث».



وأعرب عن شكره لكل من سفارة الكويت لدى تركيا والسلطات التركية والهلال الأحمر التركي على التعاون وتسهيل مهمة وأعمال وفد الجمعية الإغاثية مشيدا بدور متطوعي الهلال الأحمر الكويتي في ايصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين.