البرجس: أهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات الإنسانية لدعم المتضررين والمحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديم مبلغ مليوني دولار لدعم جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدعم الأوضاع الإنسانية في سورية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من الشمال السوري وجنوب تركيا وخلف آلاف الضحايا والجرحى في كلا البلدين.



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ «كونا»، إن الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأحباءهم يحتاجون إلى الدعم، مؤكدة أهمية توحيد القوى الانسانية وبذل الجهد لمساعدة الأشقاء في سورية.



وأضافت البرجس أن الجمعية استجابت لنداء الطوارئ الصادر من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء في سورية من خلال التبرع بمليوني دولار.



وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات الانسانية لدعم المتضررين والمحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات الانسانية لاسيما في تركيا وسورية.



وذكرت أن الجمعية تسعى باستمرار إلى توسيع وتعزيز التعاون والشراكة الانسانية مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يحقق أهدافها ورسالتها ويلبي حاجات المحتاجين.



وأشادت بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الساحة الإنسانية الدولية وخاصة برامجهما الإنسانية ودورهما الإنساني في التخفيف من الأوضاع الانسانية في كل من تركيا وسورية.



وأوضحت أن المتطوعين باشروا توزيع المساعدات الاغاثية والخيام على المتضررين في تركيا وشمال سورية، معربة عن بالغ الشكر والتقدير لجهود المتطوعين من الجمعية.



من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا د.حسام الشرقاوي، في تصريح مماثل، بدور الهلال الأحمر الكويتي في مجال العمل الإنساني والإغاثي ودوره في التعامل مع الأزمات والكوارث والمشاركة المجتمعية.



وقال الشرقاوي: إن للجمعية تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث فضلا عن مشاركتها في دعم جهود الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وأضاف أن الكويت من أوائل الدول التي بادرت لتقديم مساعدات انسانية واغاثية في تركيا وسورية، معربا عن بالغ شكره لسرعة الاستجابة من خلال الهلال الأحمر الكويتي.