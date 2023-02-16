الهين: الكويت لن تتوانى عن بذل كل جهد لنجدة وإغاثة منكوبي الزلزال



أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الأربعاء بالاستجابة العاجلة التي قدمتها الكويت لإغاثة منكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية.



جاء ذلك في اجتماع غراندي مع مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر الوفد في مدينة جنيف.



وأعرب غراندي عن امتنانه للقيادة السياسية في البلاد والتي لم تأل جهدا في توجيه الدعم لجميع الجهود الإغاثية للتعامل مع الأزمة والدعوة الى تعزيز تلك الجهود.



من جانبه، قال السفير الهين في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع، ان الاجتماع تطرق إلى الاستجابة الكويتية السريعة المقدمة إلى الشعبين التركي والسوري وما تقوم به الكويت في هذا الصدد للتخفيف من الآثار الكارثية غير المسبوقة جزاء الزلزال.



وأوضح أنه وبناء على تعليمات القيادة السياسية للكويت فقد تواصل مع جميع المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي والإنساني للتعرف على برامجها في التعامل مع هذه الكارثة.



وأكد أن الكويت لن تتوانى عن بذل كل جهد لنجدة وإغاثة منكوبي الزلزال في البلدين، معربا عن خالص تعازي الكويت للضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.