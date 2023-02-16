غرس أصحاب الإرادة والهمم من ذوي الإعاقات المختلفة في اليوم الزراعي التربوي بمجموعة من البذور والشتلات عبر برنامج تعليمي تثقيفي يرسخ أهمية الزراعة للمجتمع إضافة إلى تطوير من مهارات في هذا الصدد.



وبهذه الفعالية امتزج طين الأرض بأياد شغوفة بالعمل والمشاركة بأفراح ومناسبات المجتمع لا سيما ما تمر به البلاد هذه الأيام من احتفاء بالأعياد الوطنية مما ينعكس على الحالة الصحية والنفسية لهم إضافة إلى التأهيل العملي وتطوير من المهارات الاتصال والتواصل لديهم.



وتعلم المشاركون بالفعالية كيفية الزراعة بحرص وحذر لما تتمتع به هذه الحرفة من مهارات خاصة بيد ممثلي هيئة الزراعة ومتطوعي الجهات المختصة في الشأن الزراعي بهدف توجيه الطاقات وتعلم مبادئ الزراعة ومفهوم العطاء البيئي لجميع شرائح المجتمع من أجل حياة صحية آمنة.