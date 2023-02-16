علاي: صور الزلزال كانت دافعاً لإطلاق مبادرات وحملات وتقديم مساعدات لإخواننا في سوريا وتركيا

شهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، حفل ختام النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، التي سجلت حضور 20 ألف زائر، من المبدعين، والمصورين، وهواة اقتناء الأعمال الفنية، وصنّاع الأفلام.



واستضاف المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أكثر من 100 مصور عالمي، عرضوا، خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير في "إكسبو الشارقة"، 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، وأتاح الفرصة أمام الجمهور الفرصة للاطلاع والتعرف إلى تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، كما فتح المجال أمام العاملين في الصناعات الإبداعية من مصممين، وصناع أفلام، ومخرجين للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصوّر، إلى جانب لقاء قادة فكر وصنّاع رأي من المتخصصين بقضايا حماية البيئة والمناصرين لقضايا إنسانية على مستوى العالم.



وألقى طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كلمة في حفل ختام المهرجان، أكد فيها أن التأمل في تفاصيل الصورة واستكشاف جمالياتها ووصف مضامينها قد يبدو سهلاً، لكنّ الأصعب من ذلك أن تدفعنا الصورة إلى أن نبادر بمساعدة من يستحقون المساعدة، وأن نغيّر المفاهيم الخاطئة.



وأضاف علاي: نؤكد على واحد من الأهداف الرئيسية للمهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر)، وهي أننا لا ندعوكم للنظر إلى الأعمال الفنية وحسب، وإنما ندعوكم لإبصارها، فهنالك فرق كبير بين من ينظر ومن يبصر، لأن من ينظر يشاهد بعينيه فقط، لكن من يبصر يحس بقلبه ويفكر بوعيه، وهذا ما نطمح إليه.



وأضاف مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: منذ أيام قليلة تابعنا الحادثة المأساوية التي شهدتها تركيا وسوريا جراء الزلزال، حيث تضرر ملايين الأفراد وخسروا عائلاتهم ومن يحبون، وكان لرؤية صور الكارثة أثر كبير في تعزيز الجهود الإنسانية للوقوف إلى جانب المتضررين، لأن كل صورة كانت دافعاً لإطلاق مبادرات وحملات وتقديم مساعدات لإخواننا في سوريا وتركيا، وهذا ما ندعو إليه في اكسبوجر، بحيث تدفعنا الصور لنحدث فرقاً ونقود تغييراً ونصحح المفاهيم والصور الناقصة أو المغلوطة.



وتوجه علاي في ختام كلمته بالشكر لفريق عمل المهرجان، والمصورين المشاركين، ووعد جمهور الحدث بدورة أكبر وأكثر تميزاً في العام المقبل.



وتخلل الحفل عرض فيلم مرئي حول أهمية تنشئة الأجيال على حب التصوير، ودعمهم لتمكين وتطوير مهاراتهم لإحداث التأثير الايجابي من خلال التصوير، والذي يعد أحد أهداف المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر".



وفي نهاية الحفل كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، المصورين الضيوف، وجمعيات واتحادات التصوير العربية والأجنبية، وكبرى شركات معدات وبرامج التصوير المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى رعاة النسخة السابعة من المهرجان.



وكانت الدورة السابعة من المهرجان قد شهدت في يومها الرابع تنظيم الدورة الثانية من "القمة البيئية"، التي شارك فيها عدد من المصورين الذين جمعوا بين احتراف التصوير والنشاط البيئي، ولهم تجربة كبيرة في توثيق ومواكبة قضايا البيئة وجهود حمايتها، ومنحوا سنوات من أعمارهم في مرافقة علماء البيئة في رحلات الاستكشاف والتخييم في القطبين الجنوبي والشمالي، وغامروا بدخول كهوف الجليد ورصدوا مع علماء المناخ تحولات ومؤشرات ذوبان الجليد على مدى سنوات والأخطار المترتبة عليها.



وناقشت جلسات وندوات القمة آثار تفاقم التغير المناخي ودور البشر في تدهور مناخ الأرض في مقابل دور البشر كذلك في وقف الأضرار البيئية في حال توحدت الجهود وتعزز الوعي بحماية البيئة واستعادة مناخ الأرض للتعافي، بالتقليل من الاحتباس الحراري والحفاظ على جبال الجليد ووقف ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.



وشهد المهرجان تنظيم 41 ندوة وجلسة نقاشية تناول فيها المصورون قضايا تقنية وفنية، وعرضوا تجاربهم والموضوعات التي تتمحور حولها معارضهم، وأكدوا فيها أهمية الاحتفاظ بحصيلة الفن الفوتوغرافي العالمي من الصور.



وإلى جانب الجلسات النقاشية والحوارات الملهمة خصص المهرجان هذا العام "منصة" X بهدف تحقيق تفاعل مباشر بين الجمهور والمصورين المشاركين، كما نظم 63 ورشة عمل لهواة ومحترفي التصوير، لتعزيز الخبرات والمهارات في مجال التصوير والانفتاح على أغراض التصوير المختلفة باستخدام أحدث التقنيات.



وسلط المهرجان الضوء على مجموعة من القضايا الإنسانية والإبداعية والبيئية والجمالية، وعرّف الجمهور على صور حصرية توثق لرحلات استكشاف الفضاء، ونقل لزواره أعمالاً بعدسات مشاهير فن التصوير الذين غطوا خلال مسيرتهم أبرز الأحداث الرياضية والفنية، وحفلت معارضهم بصور نجوم السينما والفن والرياضة والوجوه التي التقطتها عدساتهم من مختلف شوارع ومدن ومناطق العالم.



وأتاح المهرجان مشاركة عدد من كبرى العلامات التجارية العاملة في هذا المجال، والتي عرضت جديدها وقدمت للجمهور شرحاً حول مميزات كاميراتها في أجنحة خاصة، بالإضافة إلى تقديم خصومات للجمهور على المعدات التي عرضتها تشجيعاً للهواة ومحترفي التصوير على استخدامها في أعمال التصوير.



وشارك في المهرجان عدد من المؤسسات الإعلامية والفنية والإبداعية، من أبرزها: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومركز إكسبو الشارقة، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وبيت الحكمة، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، واتحاد المصورين العرب، وجمعية صقور الإمارات للتصوير.



حضر حفل الختام بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ود.خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.