اسامة ابو السعود

يعتصم حاليا عدد من موظفي وموظفات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية داخل مبنى الوزارة الرئيسي بمنطقة الرقعي اعتراضا على قرارات تغيير مواعيد الدوام الاخيرة والتي اصابت العمل بـ "ربكة" على حد قولهم.



وعبر المعتصمون عن رفضهم القاطع لتلك القرارات التي صدرت ووصفوها بـ "المتخبطة" حيث صدر قراران خلال اقل من 24 ساعة اكد القرار الاول بدء الدوام الصباحي من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا والدوام المسائي من الساعة 2 وحتى 9 مساء، وما لبثت وزارة الاوقاف ان اصدرت تعميما جديدا بتغيير تلك المواعيد حيث أعلنت إدارة الأعلام في الوزارة أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن مواعيد العمل بمراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وأوضحت في الكتاب أنه نظراً لطبيعة العمل الخاصة بالعاملين بمراكز ودور القرآن الكريم والمرتبطة بدوام الدارسين فيها ومراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للعاملين بتلك المراكز ان يكون الدوام على النحو التالي :

الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 7 إلى 1 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 3 إلى الساعة 8 مساءً.

ويعد هذا القرار هو الثاني خلال اقل من 24 ساعة وصدر خلالها إيضاح اخر وهو ما اصاب العاملين بـ "ربكة" دعتهم الى تنفيذ الاعتصام والمطالبة بعدد من المطالب الاخرى .