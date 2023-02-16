توفيت الأربعاء عن 82 عاما الممثلة الأميركية راكيل ولش، على ما أعلن مدير أعمال الراحلة التي لمع نجمها في ستينيات القرن العشرين وسبعيناته، واشتهرت خصوصا بدورها في فيلم «وان مليون ييرز بي سي» One Million Years BC.

وأوضح في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن ولش «توفيت بسلام في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد مرض قصير»، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.



وشاركت ولش خلال مسيرتها في أكثر من ثلاثين فيلما من بينها «فانتاستيك فويدج» و«ذي ثري ماكستيرز».



ونالت ولش عن هذا الفيلم الذي عُرض عام 1973 جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة. وفي رصيد الراحلة أيضا أدوار في أكثر من 50 مسلسلا تلفزيونيا.



وتعود بدايات شهرة هذه الأميركية من أصل بوليفي، واسمها الأصلي راكيل تيخادا، الى تتويجها ملكة في عدد من مسابقات الجمال وعروض الأزياء، قبل أن تقتحم عالم هوليوود.

محترفة وساحرة



وبعد توليها نحو 20 دورا ثانويا، رصدتها شركة «توينتيث سنتشوري فوكس» واختارتها عام 1966 بطلة «فانتاستيك فويدج» من إخراج ريتشارد فليشر، فكان فيلم الخيال العلمي هذا محطة أولى في مسيرة نجوميتها.



ثم شاركت في عدد من الافلام خلال السبعينيات، لكنها بقيت أسيرة صورتها كرمز جمالي.



وعلقت الممثلة ريس ويذرسبون عبر تويتر على وفاة ولش التي شاركتها بطولة فيلم «ليغالي بلوند» Legally Blonde عام 2011، فوصفت الراحلة بأنها «كانت أنيقة ومحترفة وساحرة. ببساطة، كانت تخطف الأنفاس».



وبعد محاولتها طويلا عدم إبراز أصولها اللاتينية، اتجهت في مرحلة لاحقة من مسيرتها الى تأدية أدوار تتوافق مع جذورها، كما في «أميركان فاميلي» (2002) و«توريتا سوب» (2001).



وكانت في الثامنة والستين عام 2008 عندما تطلقت من زوجها الرابع الذي كان يصغرها بـ 14 عاما. وهي أم لولدين هما دامون وتاهني ولش من زوجها الاول جيمس ولش.



وفي المرحلة الاخيرة من مسيرتها، كانت تظهر ظرفيا بين الحين والآخر على الشاشة، لكنها ركزت خصوصا على علامتها التجارية في مجال الشعر المستعار.