أسامة أبو السعود

فاجأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد المعتصمين بوزارة الأوقاف صباح اليوم الخميس في مبنى وزارة الأوقاف الرئيسي بحضوره إلى الاعتصام للاستماع إلى مطالبهم، والملاحظات التي أبداها المعتصمون بشأن مواعيد العمل بمراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.



ووعد الوزير الماجد جميع المعتصمين بالعمل على وضع الحلول المناسبة لجميع الملاحظات بشأن مواعيد عمل مراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لساعات العمل والصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.