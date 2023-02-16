أسامة ابو السعود

عبر مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استيائه الشديد إزاء التخبط الملحوظ في تغيير ساعات العمل بما يضر بمصلحة الموظفين الكويتيين رجالا ونساء، والإخلال بالمسيرة التعليمية في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

وأكد مجلس الإدارة رفضه الشديد لأنصاف الحلول، مؤكدا أنها لا تعود على الصالح العام بالمنفعة.



وناشد مجلس الإدارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة النظر في هذا الموضوع، وضرورة إبقاء ساعات العمل على ما هي عليه.

وأشار المجلس الى أن قرار زيادة ساعات العمل مخالف للمادة 15 في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية الذي نص على أن تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.



وأكد المجلس أنها تجدد العهد والوعد لجميع الموظفين العاملين في الوزارة، وتؤكد على حرصها التام للاستمرار في المطالبة المستحقة لكل مطالب الموظفين والوقوف معهم لنيل واسترداد كامل حقوقهم.