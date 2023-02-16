يتجمع العشرات من أهالي حي دمسرخو في مدينة اللاذقية على الساحل السوري أمام مبنى منهار، حيث تقوم آليات هندسية بإزالة الركام إثر الزلزال الذي وقع في السابع من الشهر الجاري، وهم لا يبحثون عن ناجين أو جثث بعد تأكدهم أن جميع سكان المبنى خرجوا سالمين، لكن يراقب العدد الكبير من الأهالي الجرافة والجميع يبحث عن شيء ما.



يقول أحمد رجب، وهو من سكان أحد المباني المنهارة في الحي: «نتجمع أمام ركام المبنى المكون من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، كلما رفعت الجرافة قطعة من الأسمنت بحث الجميع عن قطع من آثار منازلهم المدمرة، نبحث عن ذكرياتنا في مبنى انهار خلال 30 ثانية وأمام أعين الجميع صغارا وكبارا».



ويضيف رجب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ):«بعد الهزة الأولى نزل جميع سكان المبنى بثياب النوم إلى الشارع ولكن بعد دقائق جاءت الهزة الثانية والتي بسببها انهارت عشرات المباني، لقد شاهدت الأبنية كيف تتأرجح، شيء لا يمكن وصفه، حالة لا تصدق...جميع سكان الحي شاهدوا بيوتهم وهي تنهار أمام أعينهم، وهم يصرخون».



وتقول زينب علي (أم سامر)، التي تراقب عمل الآلية الهندسية وتطلب من ولدها (15 عاما) أن يكون حذرا خشية السقوط من فوق الركام:«منزلنا في الطابق الثاني لا أريد شيئا من الأثاث الذي جمعته على مدى أكثر من 30 عاما أريد فقط (ألبومات الصور)، أحب التصوير منذ صغري لدي مئات الصور وصور والدي وصوري عندما كنت طفلة وذكريات المدرسة والجامعة ويوم زفافي، وصور أولادي بكل مراحل أعمارهم، سافر ثلاثة من أولادي إلى أوروبا منذ عدة سنوات وتزوجت بناتي وبقي لدي بنت وولد وهذا أصغر أولادي».



وأضافت:«خلال وقت فراغي أشاهد الصور وأعود إلى أيام مضت أتمنى أن أحصل على بعض من ألبوماتي لأنها ذاكرتي وذكرياتي لقد أصبحنا بلا ماض».



وتشير أم سامر إلى سيدة تجلس على الرصيف وهي تدخن وتنظر إلى مبنى تمت إزالة أنقاضه بشكل كامل وتخبرني أنها فقدت ولدها في المبنى المجاور لهم.



وتتحدث شادية عيسى، وهي في العقد الرابع من العمر، عن كيفية فقدها ولدها ليلة الزلزال، قائلة:«خرجنا من منزلنا بثياب النوم أنا وابنتي وولدي وكان الجو باردا والمطر غزيرا، فقال لي ولدي سوف أصعد إلى البيت حتى أجلب لك شيئا تتدفئين به لأنك مريضة، وطلبت منه عدم الصعود إلى المبنى لكنه أصر خوفا علي من البرد، وبعد أن صعد إلى الطابق الأول كانت هزة الزلزال الثانية وانهار المبنى بشكل كامل وعندما جاءت فرق الإنقاذ في اليوم التالي وجدوا جثته وهو متوفى، ومنذ ذلك اليوم أجلس كل يوم أمام المبنى وأنا أبكي ابني الذي فقدته».



في المدينة الرياضية على أطراف مدينة اللاذقية، التي تحولت صالة ملاعب كرة السلة إلى مركز إيواء يضم نحو ثلاثة آلاف شخص من حي دمسرخو وأحياء أخرى تضررت جراء الزلزال، يجلس عدد من الرجال والسيدات على رصيف مدخل الملعب وهم يشربون (المته) هي نبتة (عشبة) يتناولها أبناء مناطق الساحل بشكل كبير.



وتحدث أبو اياد، وهو موظف في شركة خاصة في مدينة اللاذقية «كان العامان الماضيان الأقسى على عموم السوريين، ومع نهاية العام الماضي بدأت انفراجات مع تركيا بوساطة عربية ودولية، وكان أملنا أن تنتهي الأزمة ونودع السنوات السوداء، لكن اليوم جاء غضب الطبيعة وسحق كل شيء تاريخنا ومستقبلنا».



ويضيف أبو اياد، الذي يسكن في حي الرمل الجنوبي، «نحمد الله على وقفة السوريين، الذين راهن كل العالم على أن الحرب قسمتهم بين موال ومعارض وأصبح الحديث الطائفي علنيا، لكن وقوف جميع أبناء سورية مع بعضهم والتسابق على تقديم التبرعات، رغم أن أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، يبشر بالخير وأن الجميع عادوا إلى محبة بعضهم».



ويروي حسن مسعود، في ذات الجلسة، أن «شابا من محافظة دير الزور، وخلال حملة التبرعات في محافظته، قدم سترة (جاكيت) وكتب ورقة وضعها في جيب السترة، ذكر اسمه ورقم هاتفه وقال إنه فقير ولا يملك شيئا يقدمه غير هذه السترة التي اشتراها منذ مدة وانه يعلم أن الأهالي خرجوا أثناء الزلزال بثياب نومهم، وأرجو ممن يرتديها أن يتقبلها مني هدية تدفئة في هذا الجو البارد».



ومسعود، الذي كان يتحدث وتخنقه عبراته، قال ان ولده قتل في معارك دير الزور مع داعش ويضيف «كنت لا أطيق اسم هذا البلد ولكن عندما سمعت ما حصل كأن ولدي عاد للحياة».



ويقول محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة لـ (د. ب.أ) إنه «رغم الامكانات الضعيفة لدى الأهالي في المحافظة قدموا مساعدات لم يكن أحد يتوقعها، فمثلا سيدة قالت إنها لا تملك سوى مبلغ 500 ليرة وهي تقدمها تبرعا».



وأشار إلى انطلاق قافلة مساعدات منتظرة مكونة من 130 شاحنة إلى محافظتي حلب واللاذقية لمساعدة المتضررين من الزلزال.



ويعود الجميع، في جو الحزن والتفاؤل، لحديثهم وواقعهم المرير، وتقول إحدى السيدات: خلال الأيام القادمة لن نبقى في هذه الصالة المزدحمة لقد ضاعت خصوصية العائلات نساء ورجالا وأطفال، ينام هنا الجميع وهذا أمر مزعج.



وأضافت: كل يوم تصلنا كميات كبيرة من الطعام، نحن لسنا بحاجة إلى الطعام نريد حلا لمستقبلنا، نريد نعرف أين سوف نسكن، السؤال الذي يراود الجميع بالنسبة «لبكرا شو»، يمكن أن نتدبر أمورنا كما كنا قبل الزلزال بالنسبة للوضع المعيشي وبأقل الحدود ولكن نريد مساعدات من الدول لإعادة بناء منازلنا، لأننا نعلم أن حكومتنا لن تستطيع فعل ذلك.