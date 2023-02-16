عندما حلت كارثة الزلزال كان شمال غرب سورية الذي تسيطر عليه المعارضة صامدا بشق الأنفس بعد نحو 12 عاما من الحرب والقصف وتلاشي الدعم الدولي وأزمة اقتصادية خانقة.



وبدلا من القنابل القادمة من السماء، مادت الأرض من تحت أقدام السكان في وقت مبكر من صباح يوم السادس من فبراير، مما أدى إلى سقوط مئات المنازل على رؤوسهم.



خلف الزلزال أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، من حيث يمكن أن تتدفق المساعدات الدولية بسهولة. لكن السياسات المعقدة للمساعدات الإنسانية في شمال غرب سورية تركت العديد من المواطنين الذين أنهكتهم الحرب هناك يواجهون مصيرهم بمفردهم.



فقد وليد إبراهيم أكثر من عشرين من أفراد عائلته، من بينهم شقيقه وابن عمه وجميع أطفالهم. ولم يتمكن من انتشال جثثهم من تحت الأنقاض إلا بعد يومين من الزلزال، وقال «كنا نزيل صخرة تلو الأخرى ولا نجد شيئا تحتها».



وأضاف «العالم تحت (الأنقاض) يتصايحون طلعونا طلعونا وما يطلع بايدنا شيء».



واستكمل «ضلت العالم نهارين تلاتة تحت، ضلت عالم أربعة أيام... الإيد (اليد) ما بتساعد».



وكانت معظم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال في سورية في أجزاء من محافظتي إدلب وحلب المجاورة الخاضعة للمعارضة، ووفقا للأمم المتحدة والسلطات الحكومية كان أكثر من أربعة آلاف من ضحايا الزلزال في المحافظتين من الحصيلة الإجمالية للقتلى في سوريا التي تتجاوز الآن 5800 شخص.



ومن ضمن المناطق الأكثر تضررا أربع بلدات سورية متاخمة لتركيا وهي سلقين وحارم وجنديرس والأتارب.



وفي جولة صحافية نظمت الثلاثاء، شاهدت «رويترز» نحو 20 رجلا وطفلا يحاولون إنقاذ ما في وسعهم من منازل مدمرة في حارم وضواحيها دون ملابس واقية أو زي رسمي.



وارتدى البعض فقط قفازات عمل غطاها الغبار الرمادي والأبيض من قوالب الطوب المحطمة، حتى رموشهم وشفاههم ولحاهم كانت مغطاة بمواد جيرية.



ووقف رجل يصلي بين الركام بينما كانت حفارة وحيدة تزيل الأنقاض. وطارد الأطفال بعضهم البعض حول أكوام من الأنقاض وحديد التسليح الملتوي.

«أصعب أسبوع»



اعتاد رائد الصالح مدير منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ التي تعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة على إغاثة ضحايا القصف.



وقال إنه سمح لهم بالذهاب لمنازلهم لرؤية أسرهم للمرة الأولى الثلاثاء بعد عمليات استمرت على مدار الساعة على مدى ثمانية أيام تطلبت عمل كل متطوع وكل المعدات المتاحة.

ووصف الأمر قائلا «مرينا بأصعب أسبوع بحياتنا».

وأضاف «اللي صار معنا بيجوز أول مرة بيصير بالعالم أو ما صار مع حدا تاني بالعالم إنه فيه مكان دولة بالعالم يصير فيها زلزال وما حدا يستجيب لا المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة تقدم أي مساعدات».



يقول الصالح وآخرون في شمال غرب سورية إنه كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح إذا تحرك العالم بشكل أسرع.



وهز الزلزال مدنا تركية حيث تتمركز منظمات إغاثة كبرى تدير عمليات في سوريا، وبقي المعبر الوحيد إلى سورية من تركيا مغلقا لأيام.

وفي وقت لاحق، أتت بضعة شاحنات محملة بالمساعدات من الأمم المتحدة لنقل غذاء وأدوية عبر ذلك المعبر بموجب تفويض من مجلس الأمن صدر للمرة الأولى في 2014 يسمح بدخول مساعدات لسورية دون موافقة دمشق.



والثلاثاء بعد تسعة أيام من الزلزال، تم فتح معبرين لدخول المساعدات.



لكن الخطوة قوبلت بتشكك وحتى بغضب من الكثير من سكان إدلب التي ينتمي جزء كبير من سكانها البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة من محافظات أخرى طالها القصف والدمار.



لم تحمل الشاحنات أي معدات ثقيلة أو آلات يقول منقذون إنهم يحتاجونها لإزالة الأنقاض أسرع وكان من الممكن أن تساعد أيضا في عمليات إعادة الإعمار.



ويقول تقييم للأمم المتحدة إن الأزمة الاقتصادية في سورية ربما تعرقل أيضا عمليات إعادة البناء في وقت لا يمكن لنحو 77% من الأسر توفير احتياجاتها الأساسية.



ولا خيار أمام سكان إدلب سوى إعادة الإعمار، إذ لم تعد تركيا تقبل استضافة المزيد من السوريين وهي تؤوي بالفعل 3.6 ملايين سوري، بينما يخشى كثيرون عبور الخطوط الأمامية لمناطق تسيطر عليها قوات دمشق. لكن الموارد شحيحة.



يقول عبدالرحمن محمد وهو نازح من محافظة حلب المجاورة «الأمور مأساوية جدا.. اللي بيشتغل عامل وبيستأجر في هذا البناء.. بده مثلا مصروف عشرة دولار في اليوم ما بيجيب اتنين دولار منين بده يعمر؟».



ويقول عبدالرزاق زقزوق وهو ممثل محلي للجمعية الطبية السورية الأميركية إن المستشفيات استهلكت كل مخزوناتها من المعدات الطبية لعلاج ضحايا الزلزال.



وقال حسين بازار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ السورية المعلنة من جانب واحد في شمال غرب سورية إن نزوح عشرات الآلاف قد يؤدي إلى زيادة «هائلة» في تفشي الكوليرا التي تجتاح بالفعل المنطقة التي تعاني شحا في المياه إضافة إلى زيادة حالات الإصابة بأمراض أخرى.



وتابع قائلا «ليست القضية قضية خيمة أو لقمة الغذاء.. حقا هذه ليست احتياجات أساسية عند الناس، لا أبدا.. إنما الناس تريد أن تعتبر أنها بشر.. إنسان يحق له أن يعيش بكرامة في هذه المنطقة».