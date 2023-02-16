قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة جديدة لمستشفيات العدان والصباح وجابر الأحمد وغيرها لافتا الى أنها ستصل البلاد خلال ثلاثة أشهر وذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة أحدث مستجدات التكنولوجيا الطبية العالمية.

وأضاف العوضي في تصريح للصحفيين علي هامش مؤتمر الأشعة والطب الاشعاعي والطب النووي الذي انطلق اليوم الخميس أن المؤتمر يأتي بعد فترة انقطاع بسبب (كورونا) معربا عن فخره بوجود كوادر وطنية في تخصصات مختلفة سواء في أقسام الاشعة والعلاج الاشعاعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان وأقسام الطب النووي.

وأشار الى أن هذه التخصصات الثلاثة تلعب دورا مهما وأساسيا في تقدم التكنولوجيا بمشاركة الشركات العالمية إذ تتطور أنظمة العلاج الاشعاعي والعلاج عن طريق الطب النووي بالاضافة الى الدور التشخيصي والتقدم في معايير الدقة في الاجهزة والمحاضرات المتعلقة بهذا الشأن.

وأعرب عن سعادته بمشاركة كثير من العلماء والاطباء والاستشاريين من دول العالم لاثراء النقاش العلمي والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها فعليا وعمليا في علاج مرضى السرطان بالاضافة الى التشخيص.