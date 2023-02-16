منصورالسلطان



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، انه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بالتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ثلاث ضبطيات مختلفة وبحوزتهم نحو 4 كيلو من المخدرات مختلفة الأنواع و600 قرص لاريكا وكمية من الطلقات النارية و5 موازين حساسة. وأوضحت الإدارة انه في الضبطية الاولى وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصا يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إستصدار الإذن القانوني وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو نصف كيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة الحشيش و 200 غرام من مادة الكوكايين و200 غرام من مادة الماريغوانا وربع كيلو من مادة الكيميكال و(500) قرص لاريكا وكمية من الطلقات النارية لسلاح كلاشينكوف و3 موازين حساسة.



كما وردت معلومات اخرى إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصا يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعد استصدار الإذن اللازم تم ضبطه والعثور في مسكنه على نحو (1.100) كيلو من مادة الحشيش و5 غرامات من مادة الشبو و(5) غرامات من مادة الكيميكال و(10) أقراص لاريكا وميزان حساس. وفي الضبطية الثالثة، وردت معلومات تفيد بأن شخصا يحوز على كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الإتجار، وبعد استصدار الإذن اللازم تمت مداهمة مسكنه والعثور على نحو ربع كيلو من مادة الحشيش وربع كيلو من مادة الكيميكال و150غراما من مادة الشبو و38 قرص لاريكا وميزان حساس، وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.