MARLOWE

في إطار من التشويق والإثارة، تدور الأحداث في باي سيتي في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، حيث يكلف المحقق «فيليب مارلو» بمسؤولية البحث عن الحبيب السابق لوريثة ثرية. الفيلم من إخراج: نيل جوردان، بطولة: ليام نيسون، ديان كروغر، جيسيكا لانغ، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 23 الجاري.





TRANSFUSION



تتناول القصة حكاية عميل سابق بالقوات الخاصة يقوم برحلة عبر عالم الجريمة من أجل إنقاذ ابنه الوحيد.



الفيلم من إخراج وتأليف: مان نابل، بطولة: سام ورثينغتون، فيبي تونكين، سوزي بورتر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 23 الجاري.







