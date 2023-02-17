

هناك مثل ألماني يقول «قبل أن تبتاع منزلا استفسر عن الجار»، تماما كالمقولة العربية الشهيرة «الجار قبل الدار»، فما بالكم إذا كان الجار هو النجم توم هانكس في فيلم «A Man Called Otto»، حينها ستكون هذه الجيرة متعبة ومستنزفة للأعصاب، وفي الوقت نفسه ممتعة لنا كمشاهدين، نراقب من بعيد ذلك الحي الذي يقطنه هانكس ونتابع ممثلا لديه فخامة في الأداء بما يكفي لرفع قيمة أي عمل فني.



«A Man Called Otto» مشتق من فيلم سويدي بنفس الاسم عرض في 2015، والمأخوذ بدوره عن الرواية التي حققت نجاحا كبيرا وقت صدورها في 2012، للكاتب فريدريك باكمان، وتدور قصته حول حياة الأرمل أوتو أندرسون (توم هانكس) الذي يعاني من فقدان زوجته وحب حياته سونيا (رايتشل كيلر) التي توفيت جراء إصابتها بمرض السرطان، ويوضح حزن «أوتو» عليها عمق العلاقة بينهما، خصوصا أنهما لم يرزقا بأطفال نتيجة حادث تعرضت له أفقدها القدرة على الحمل، فكانا حبيبين وشريكين، لازما بعضهما لسنوات حتى وفاتها.



يعيش «أوتو» حالة من الغضب والعزلة إلى حد ما، عقب خسارته المفجعة، وهو متقاعد من عمله الذي أجبر على تركه، لسوء التقدير الذي حصل عليه هناك، وفي الحي الذي يعيش فيه يختبر «أوتو» مشكلات يومية شبه روتينية مع الجيران الفوضويين، والتي تثير سخطه، فهو من يدير المكان ويسير أموره، ويهتم بإلزام الآخرين بالمثول لقوانين ثابتة وصارمة.



بقاء «أوتو» وحيدا وكئيبا لخساراته المتلاحقة، يدفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل، عله يجتمع بزوجته في السماء، لذلك يلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة، لكن محاولاته دائما ما تبوء بالفشل، وعلى الرغم من تعامله الفظ، إلا أن جيرانه يصبرون عليه، فهم بحاجة ماسة لخدماته وعزيمته في العمل، وهو لا يبخل عليهم بالمساعدة وإن تململ قليلا، فالكل يعلم أن وفاة زوجته سبب ذلك السلوك العدواني أحيانا وحالة الاكتئاب المستمرة.



لكن الحدة والجدية اللتين تطغيان على نمط معيشة «أوتو»، تبدآن بالزوال رويدا رويدا، بعد اقتحام عائلة ماريسول (ماريانا تريفينيو) المرأة الحامل وزوجها عديم النفع وبناتهما حياته، بعد أن صاروا جيرانه الجدد في الجهة المقابلة، وتحديدا «ماريسول» التي تمنعه من إكمال خططه الانتحارية، الأمر الذي يوطد علاقة الصداقة بينهما تباعا، ويساعد على إظهار طيبته وإنسانيته.



قدم لنا توم هانكس في العام الماضي أدوارا مهمة، كشخصية «توم باركر» مدير أعمال «إلفيس بريسلي» في فيلم «Elvis»، وشخصية «جيبيتو» في فيلم «Pinocchio»، إلا أن قصة فيلمه «A Man Called Otto» جاءت بسيطة وأحداثه المتوقعة من بدايتها حتى نهايتها، أي ان عنصر المفاجأة غائب عن العمل، فكل شيء يمكن التنبؤ به، كفشل محاولات الانتحار، وسلوكه الذي سيتغير تدريجيا مع محيطه، إلى أن يصير بطلا عن غير قصد، عندما ينقذ رجلا وقع على سكة القطار، أمام عدسات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمين بالتصوير وعملية ترندات «السوشيال ميديا».



انه لمن من الجميل مشاهدة فيلم عائلي، درامي، لايت كوميدي، وصناعة هوليوودية في الوقت نفسه، بعيدا عن زخم الإنتاجات التي تروي سير الأبطال الخارقين، وأفلام تحاكي المستقبل البعيد المجهول، إذن هي بداية جيدة لسنة جديدة مع نوع كهذا من الأفلام السينمائية المليئة بالمشاعر العاطفية، والدفء الذي تحققه العلاقات الاجتماعية.

لكن توجد بعض السلبيات في الفيلم، أبرزها عملية «الفلاش باك» التي استعرضت مرحلة شباب «أوتو»، وكيف التقى زوجته «سونيا»، حيث أخذت وقتا أطول من اللازم، ولم تضف شيئا على صعيد الحبكة الدرامية، ربما لو تم الاكتفاء بمشهد أو اثنين لكان أفضل.



اعتبر الناقد ليام كرولي ضمن مراجعته في موقع «COMICBOOK»، أن «A Man Called Otto» عمل فني عاطفي ورائع، لكن الأهم من ذلك أنه ملهم، وأن أفضل الأفلام هي تلك التي تجعل المشاهدين يفكرون دون أن تحثهم على ذلك بشكل صريح، كما يضع الفيلم عدسة مكبرة على تجربة حياة رجل واحد، ويظهر الخير الذي يمكن أن يحدث وسيحدث عندما يحب الناس جيرانهم.



بينما كتب الناقد راي جيل جونيور في موقع «ويلاميت ويك»: فيلم «A Man Called Otto» عبارة عن قصة مبنية على أكثر الاستعارات تعبا، الرجل الأبيض العجوز المتكبر، والذي يحاول على مضض أن يقدم إرشادات حكيمة لشباب اليوم غير الأكفاء، والأسوأ من ذلك أن توم هانكس ليس مناسبا لهذا الدور.