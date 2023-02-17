

توج فريق جامعة الخليج بلقب دورة البادل ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتستمر حتى 6 أبريل المقبل بعدما نجح في الفوز على فريق الجامعة الأمريكية في الكويت بمجموعتين نظيفتين 6-4،7-6 وحسم لاعبي الخليج اللقب في اللحظات الأخيرة نظرا لتقارب المستوى خلال المنافسات التي استضافتها جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالدوحة، وقد مثل فريق جامعة الخليج محمد الشطي وعيسى قبازرد، وشهد مراسم التتويج مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف حامد الهزيم.



وبهذه المناسبة، قدم رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي - رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل المقصيد الشكر للقائمين على كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بعد تسخيرهم كل إمكانات الكلية لإنجاح المنافسات، خاصة أن البادل احدى الفعاليات التي تم إدراجها في النسخة الثانية طبقا لطلب الكليات المشاركة، مضيفا: نبارك لجامعة الخليج التتويج باللقب، وأيضا نبارك لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات على تقديمهم المستوى المتميز.



وفي نفس السياق، اكد رئيس القسم الرياضي بجامعة الخليج أحمد الفضلي أن الفوز بلقب البادل جاء عن جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية سواء في الأدوار التمهيدية أو قبل النهائي وزادت في المباراة النهائية أمام الجامعة الأميركية في الكويت، مضيفا: شهدت النسخة الأولى للبادل مشاركة كبيرة من الجامعات والكليات.



«طائرة» التطبيقي في الصدارة



وفي منافسات الطائرة سيدات، حافظ فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على صدارة المجموعة الأولى بعدما نجح في تحقق الفوز الثاني، والذي جاء على حساب كلية الكويت للعلوم برصيد 4 نقاط من فوزين على الجامعة الأسترالية وكلية الكويت للعلوم، وتتساوى جامعة الخليج مع التطبيقي في عدد النقاط بعدما حقق الفوز على الجامعة الأسترالية ليحل في الترتيب الثاني بنفس الرصيد.