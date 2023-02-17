

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم 3 مباريات اليوم ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيلعب العربي (14 نقطة) مع اليرموك (5 نقاط) في الـ 4.30 عصرا، فيما يتواجه الفحيحيل (8 نقاط) مع برقان (13 نقطة) في الـ 6.15 مساء ويتواجه القادسية (26 نقطة) مع الصليبخات (14 نقطة) في الـ 8.00 مساء.

وضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الأولى، وعلى صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية يلعب التضامن (نقطتان) مع الشباب (10 نقاط) في الـ 6.00 مساء كما يتواجه خيطان (20 نقطة) مع النصر (19 نقطة) في الـ 8.00 مساء.