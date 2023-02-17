

أعاد المهاجم كريم بنزيمة التوازن محليا إلى فريقه ريال مدريد حامل اللقب والمنتشي بتتويجه السبت الماضي بلقب مونديال الأندية في المغرب، بقيادته إلى فوز كبير على ضيفه إلتشي 4-0 في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وسجل بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء (31 و45+1) رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة هدافي الليغا بفارق 3 أهداف خلف مهاجم برشلونة الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر، بعدما افتتح ماركو أسينسيو التسجيل في الدقيقة الثامنة، واختتم البديل الكرواتي لوكا مودريتش المهرجان بالهدف الرابع (80).

وهو الفوز الخامس عشر لريال مدريد هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة مقابل 56 لبرشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 9 نقاط في المركز الأخير. ويبحث ريال مدريد عن تحقيق انتصار آخر عندما يحل ضيفا على أوساسونا في المرحلة الـ 22 من «الليغا» غدا السبت.

ويلعب غدا كذلك ريال سوسييداد مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع بلد الوليد، وريال مايوركا مع فياريال، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين جيرونا وألميريا.



إيطاليا



يطمح نابولي لاجتياز عقبة أخرى في حملته الناجحة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حينما يحل ضيفا على ساسوولو اليوم في افتتـــاح المرحلة الـ 23 للمسابقة.

ويتربع نابولي على الصدارة برصيد 59 نقطة، بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه إنتر ميلان. ويطمح إنتر غدا لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف أودينيزي.

أما ميلان حامل اللقب، صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيرغب في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، حينما يلاقي مضيفه مونزا. ويلعب غدا سامبدوريا مع بولونيا.



ألمانيا



تنطلق مساء اليوم منافسـات المرحــلة الـ 21 من الدوري الألماني بمواجهة تجمع بين أوغسبورغ وهوفنهايم، فيما تتواصل المنافسات غدا بلقاءات بوروسيا مونشنغلادباخ مع بايرن ميونيخ، وشتوتغارت مع كولن، وبوخوم مع فرايبورغ، وفولفسبورغ مع لايبزيغ، وآينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن.



ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر عشر مواسم، ترتيب «البوندسليغا» برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة أمام يونيون برلين، و3 نقاط أمام دورتموند.



فرنسا



تفتتح مساء اليوم منافســـات المرحــلة الـ 24 من الدوري الفرنسي عبر لقاء أوكسير مع ضيفه ليون، ويلعب غدا نيس مع ستاد ريمس، وستراسبورغ مع أنجيه.