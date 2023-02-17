

حقق بوروسيا دورتموند الألماني الأهم بفوزه على ضيفه تشلشي الإنجليزي 1-0، فيما وضع بنفيكا قدما في الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-0 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقام مباراتا الإياب في السابع من مارس المقبل في لندن ولشبونة.



في المباراة الأولى على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في دورتموند، استغل بوروسيا عاملي الأرض والجمهور وخرج فائزا بهدف الدولي كريم أديمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وقال لاعب وسط دورتموند الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام: «قدمنا مستوى جيدا وأظن أننا سيطرنا على مجريات الشوط الأول وحصلنا على فرص لم نترجمها إلى أهداف، فرضنا أفضليتنا على المباراة بصفة عامة وأبرزنا مرة أخرى كيف يمكن أن ندافع وهذا مهم قبل مباراة الإياب».



من جهته، قال مهاجم دورتموند الدولي العاجي سيباستيان هالر: «بطبيعة الحال تمكنا من تحقيق هذا الفوز المهم الذي سيعطينا إضافة كبيرة في مباراة الإياب رغم أن المهمة كانت صعبة في الشوط الثاني».



وفي مباراة أخرى، وضع بنفيكا قدما في ربع النهائي بفوزه الثمين على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفي جواو ماريو (51 من ركلة جزاء) والبرازيلي دافيد نيريس (88).



وبدأ كلوب بروج المباراة بهجوم ضاغط على مرمى بنفيكا بحثا عن تسجيل هدف مبكر، لكن حارس بنفيكا اليوناني أوديسياس فلاكوديموس كان بالمرصاد منذ الدقيقة الأولى.



وسجل أصحاب الأرض هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق دينيس أودوي، لكنه ألغي بداعي التسلل. وحسم بنفيكا المباراة في شوطها الثاني، عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 47، انبرى لها ماريو وترجمها هدفا أول (51).



وأهدر اللاعب نفسه فرصة تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت إلى جوار المرمى، غير أن نيريس استغل خطأ دفاعيا وسجل الهدف الثاني بعد انفراد تام بمرمى الحارس سيمون مينيوليه (88).