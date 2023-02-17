

هادي العنزي



يقام في السادسة من مساء غد السبت نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للسيدات بين فريقي الفتاة والتضامن على صالة نادي الكويت، يسبقها في الرابعة عصرا على الصالة نفسها مباراة تحديد المركز الثالث وتجمع فريقي الكويت ونادي فتيات العيون.

وقد تأهلت سيدات الفتاة إلى المباراة النهائية بصعوبة بعد فوزهن على الكويت بركلات الجزاء الترجيحية (3-1) في المباراة الثانية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الفتاة، بعدما تغلبت سيدات «الأبيض» في الوقت الأصلي للمواجهة 3-2، ليتعادل الفريقان بفوز لكل منهما في مجموع المباراتين، ويحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «الفتاة» بطل الدوري، وتألقت حارسة منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات ونادي الفتاة ياسمين سعدون وتمكنت من صد إحدى الركلات الترجيحية للكويت، وتسجيل الركلة الأخيرة التي ضمنت فوز فريقها بالمباراة وتأهله إلى النهائي، وكانت المباراة الأولى انتهت لمصلحة الفتاة 4-3.



وفي المباراة الثانية، لم تجد سيدات التضامن صعوبة في تجاوز نظيراتهن «فتيات العيون» 8-1، ليتأهلن إلى المباراة النهائية، ويواصلن سعيهن إلى حصد أول ألقابهن في الموسم، علما أن سيدات «العنيد» فزن في المواجهة الأولى 9-2.