

أشاد المدير الفني لفريق مان سيتي بيب غوارديولا بكفاءة الفريق بعدما نجح في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب أرسنال، لكنه حذر في الوقت نفسه أن مسابقة الدوري لم تحسم بعد.

وتغلب «السيتي» على مضيفه «المدفعجية» 3-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من المسابقة، لينتزع الصدارة من أرسنال الذي كان يحتلها منذ الأسبوع الثالث من الموسم.



وتقدم مان سيتي بهدف سجله كيفن دي بروين (24)، ثم تعادل أرسنال بهدف لبوكايو ساكا (42)، قبل أن يحسم «السيتي» المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جاك غريليش وإيرلينغ هالاند في الدقيقتين 72 و82.



ويتصدر مان سيتي ترتيب «البريمييرليغ» برصيد 53 نقطة بالتساوي مع أرسنال صاحب ذات الرصيد والذي يتأخر بفارق الأهداف عن «السيتي».

ووصف غوارديولا المباراة بأنها كانت صعبة وأثنى على طريقة لعب أرسنال، وقال: «كانت المباراة متكافئة». وأضاف غوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» إن «اللعب أمامهم لم يكن سهلا، حيث يجيدون بناء الهجمات، كنا حاضرين في المباراة، وكفاءة اللاعبين أحدثت الفارق». ورغم انتزاع الصدارة، حذر غوارديولا من أن المسابقة لم تحسم ولا يزال يتبقى الكثير في الموسم الحالي.



وختم غوارديولا حديثه قائلا: «لا تزال هناك العديد من المباريات، كما أن منافسات دوري الأبطال قادمة، وكذلك الدوري الأوروبي، لكن المهم هو أننا كنا متأخرين قبل أسابيع قليلة بفارق 8 أو 9 نقاط، والآن أهدروا (أرسنال) بعض النقاط، ونحن جئنا هنا لاستغلال الفرصة والفوز بالمباراة».



وبعد الخسارة من مان سيتي، يستعد أرسنال لمواجهة أستون فيلا غدا السبت على ملعب «فيلا بارك» في افتتاح مباريات المرحلة الـ 24 من المسابقة.



وكان أستون فيلا قد خسر من السيتي 1-3 في الجولة الماضية، بيد أن مباراة أرسنال مختلفة، لاسيما مع عودة مدرب «الفيلانز» أوناي إيمري كخصم لملعب «الإمارات».



من جانب مان سيتي، فمهمته تبدو أسهل بعض الشيء عندما يواجه نوتنغهام فورست خارج الديار.



ويستضيف ملعب «سانت جيمس بارك» مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول.



ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 32 نقطة، ويسعى جاهدا إلى الدخول في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.



وفي بقية لقاءات الغد، يلعب برينتفورد مع كريستال بالاس، وبرايتون مع فولام، وتشلسي مع ساوثمبتون، وإيفرتون مع ليدز يونايتد، وولفرهامبتون مع بورنموث.