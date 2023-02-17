أسامة دياب



قال السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري إن اليابان والكويت تربطهما علاقة صداقة قوية طويلة الأمد، مثمنا الدعم الكريم الذي قدمته الكويت عندما ضرب الزلزال الكبير اليابان في عام 2011.



وأشار ياسوناري في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي، الى أن العام الحالي يصادف مرور 62 عاما على إنشاء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن تجارة النفط تمثل أساس العلاقة بين البلدين منذ عام 1958. ولفت الى أن كلا البلدين بحاجة إلى خلق قوة دافعة جديدة لتعميق علاقاتنا في ظل الظروف الجديدة في القرن الحالي، معربا عن سعيه للعمل على تجديد الشراكة بين اليابان والكويت في مجالات مختلفة أبعد من تجارة النفط بما فيها التبادل البشري. وأكد أن البلدين يدعمان السلام والازدهار الدوليين، ما يخدم العمل من أجل تعزيز التعاون بينهما من أجل عالم أفضل.