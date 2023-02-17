أسامة دياب



قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، إن زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد إلى الكويت استمرت ليومين بجدول أعمال مزدحم، إلا أن أبرز بنوده كان حضور الاجتماع الوزاري لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية في دورته الـ 19، الذي استضافته الكويت، ويعتبر الإطار العام للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والكويت، ويشمل مختلف مناحي التعاون الثنائي من الدفاع والأمن والأمن السيبراني والتعليم والصحة والثقافة ويساعد في تعزيز التفاعل الثنائي بين البلدين ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



ووصفت لويس في تصريحات صحافية على هامش حضورها الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور، نتائج الاجتماع بالممتازة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز مختلف مناحي التعاون الثنائي ودعم التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، كما تم توقيع خطة عمل مشتركة للستة أشهر المقبلة.



وأضافت: نتطلع لزيارة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إلى لندن مارس المقبل لحضور الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، متابعة: لقد تحدثنا كثيرا عن تاريخ العلاقات الثنائية، لكن تحدثنا أيضا عن آفاقها المستقبلية والحرص الدائم على استشراف سبل ومجالات جديدة للتعاون.



وعن آخر مستجدات الفيزا الطلابية، قالت «لا توجد لدي أي معلومات جديدة لكن عملية حصول الكويتيين على التأشيرة لدخول بريطانيا أصبحت ميسرة وسهلة أكثر فأكثر وكذلك خطوط الطيران إلى مانشستر ولندن، كما أن لدينا الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لأصحاب الرحلات القصيرة».



وحول التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، أكدت أنه جار«العمل مع الكويت عن قرب في دعم وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني، ونتطلع إلى تمرين مشترك نهاية فبراير سيجمع القوات المسلحة في البلدين ويعزز من تبادل الخبرات».



وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في بريطانيا، قالت إنها تسير على أفضل وجه، فالهيئة العامة للاستثمار لديها اهتمام كبير وتاريخي بالسوق البريطاني، وهي علاقة طويلة وممتدة.