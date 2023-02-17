هنأ السفير المكسيكي لدى البلاد السفير ميغيل آنخيل إيسيدرو، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى الثانية والستين للاستقلال والذكرى الثانية والثلاثين للتحرير.



وقال السفير ميغيل آنخيل إيسيدرو ان العلاقات بين الشعبين المكسيكي والكويتي تميزت على الدوام بأواصر الصداقة وحسن التعاون، مشيرا إلى انه يحق للكويت أن تفتخر بإنجازاتها منذ الاستقلال، حيث إن الكويت مثال يحتذى في الاستقرار والنمو الاقتصادي، معربا عن أمله ان تظل الكويت واحة للسلام والرفاهية في المنطقة.



وقال: إنني لعلى يقين تام من مواصلة تعزيز روابط الصداقة وحسن التعاون القائمة بيننا، بما يعود بالمصلحة على بلدينا.



واختتم تصريحه متمنيا أن ينعم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بموفور الصحة والعافية والرفاه، والشعب الكويتي بدوام التقدم والازدهار.