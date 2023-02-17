القنوت للزلزال



هل يجوز القنوت للزلزال الذي وقع في تركيا وسورية وقد وقع الزلزال في العديد من بلاد المسلمين من قبل؟



٭ اتفق الفقهاء على جواز واستحباب القنوت لكل نازلة، من الوباء والقحط والفيضانات، وآكد من هذه وقوع الزلازل لما فيها من عظم المصيبة وشدتها وفجأتها وشدة الكرب فيها، لكثرة الموتى تحت الأنقاض. فالزلازل من أشد ما يستحب له القنوت. والخلاف بين الفقهاء إنما هو في القنوت في كل الصلوات او في الفجر فقط. فعند الجمهور في المذاهب الأربعة - عدا المالكية - مستحب في كل الصلوات حتى الجمعة، وهو الصحيح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يدعو على رعل وذكوان وعصية في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، ويؤمن من خلفه». صحيح أو حسن، وتكون كلها بالقنوت جهرا في الصلوات سرية كانت أو جهرية. ولذا يحسن أن تعمم وزارة الأوقاف القنوت في المساجد لما فيه من إقامة السنة، ولما فيه من إشعار ومشاركة المصلين لإخوانهم منكوبي الزلازل، والدعاء بالشهادة لموتاهم والسلامة لمصابيهم.



الدعاء مستحب



سافرت مع والدي للعلاج مرافقا، وكانت مرافقتي على حسابي الخاص، وأنا محدود الدخل، السؤال: أنه بعد أكثر من سنة في العلاج قدّر الله وفاة الوالد، وأنا دعائي الذي أردده: اللهم بما قمت به من خدمة والدي بالسفر اغفر لي يا رب، هل هذا الدعاء جائز؟



٭ نعم، يجوز هذا الدعاء، بل هو مستحب، لأنك دعوت بأحب الأعمال الصالحة المخلصة التي قدمتها، وهذا مشروع أن يدعو المسلم بصالح عمله، وقد ثبت في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم..».