

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: (لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم!». (حسن) (رواه أبو داود وأحمد).



المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صُعد به الى السماء في ليلة المعراج، مر بقوم يخدشون أجسامهم بأظفارهم النحاسية، فتعجب من حالهم صلى الله عليه وسلم فسأل جبريل من هؤلاء ولماذا يفعلون بأنفسهم هذا الفعل، فأخبره جبريل، بأن هؤلاء من يغتابون الناس، ويقعون في اعراضهم، اي يسبونهم. والحديث فيه إثبات معجزة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى.