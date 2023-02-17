(واتل ما أُوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا)، ذكرنا ان قصة أصحاب الكهف من القصص الغيبية التي حصلت في زمان ما قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات كثيرة، لذلك كثرت فيها الروايات والأقاويل، منها الصحيح ومنها غير ذلك، هنا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ويتبع ما في هذا القرآن لأنه يقص القصص الغيبية الصحيحة.



يقول العلامة السعدي: «التلاوة هي الاتباع، أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه»، لقد وعد الله وتكفل بحفظ هذا القرآن من التحريف والزيادة او النقص، فبلغ درجة الكمال فاستحال معه التغيير والتبديل (لا مبدِّل لكلماته).



لقد رغّب الله عز وجل في الإقبال على القرآن قراءة وفهما، فأصبح بذلك الملجأ لكل مؤمن وهو الحكم في كل نزاع وهو غذاء الروح عندما يصيبها الخَوَر.



قبس هذه الآية: الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأمرنا بالتمسك به فأصبح بذلك مرجع كل عبد مؤمن يرجع إليه في أمور حياته كلها.