خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاهبا الى بلاد الشام، وكان معه بعض الصحابة.



وفي الطريق علم ان مرض الطاعون قد انتشر في الشام، وقتل كثيرا من الناس، فقرر الرجوع، ومنع من معه من دخول الشام.



فقال له الصحابي الجليل ابوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟



فرد عليه أمير المؤمنين: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!



ثم أضاف قائلا: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو ان لك إبلا هبطت واديا له جهتان: احداهما خصيبة (اي بها زرع وحشائش تصلح لأن ترعى فيها الإبل)، والأخرى جديبة (أي لا زرع فيها، ولا تصلح لأن ترعى فيها الإبل)، أليس لو رعيت في الخصيبة رعيتها بقدر الله، ولو رعيت في الجديبة رعيتها بقدر الله؟!