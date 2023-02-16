تتواصل اليوم الجمعة منافسات النسخة التاسعة من بطولة «أطياب المرشود» الدولية للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون جميع الأندية المحلية، وتستمر منافساتها حتى مساء السبت بتتويج بطل الجائزة الكبرى.



وقد تم الانتهاء أمس الأول من عملية فحص الخيول المشاركة في البطولة قبل انطلاق المنافسات بهدف تأكد الحكام واللجنة المنظمة والبيطريين المفوضين من أن الخيل التي ستشارك في البطولة مؤهلة صحيا لخوض المنافسات في المضمار والتأكد من طريقة مشي الحصان هل هي سوية وفي صحة تامة، والتأكد من عدم وجود أي جروح أو خدوش بالإضافة إلى الشكل الصحي العام للحصان وعملية التطعيمات وتوافر جواز السفر الخاص بالخيل، وأن الجواز يعود للحصان نفسه.



وأكدت رئيس لجنة التحكيم في البطولة الحكمة الدولية الكويتية نضار شاكر المصطفى، أن البطولة تقام منذ عدة سنوات وتشهد نجاحا كبيرا من موسم لآخر، وهناك توقع أن تشهد النسخة الحالية منافسة قوية بين المشاركين للفوز باللقب الغالي.



وأضافت: «تضم لجنة الحكام نخبة من الحكام الدوليين وأيضا مجموعة من الحكام الكويتيين الذين يتواجدون باستمرار في مثل هذه البطولات الدولية المهمة لاكتساب الخبرة والمعرفة بدعم من الاتحاد الكويتي ومنهم الحكمة الكويتية رغد الدبوس، وهي حاليا في المستوى الثاني بالإضافة إلى حكام من السعودية والإمارات والكويت».