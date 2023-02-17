أصدرت «التقدم العلمي للنشر» احد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كتابا بعنوان «الفشل.. سبب النجاح الباهر للعلوم» يتناول الدور الذي تؤديه التجارب العديدة الفاشلة للعلماء في التوصل إلى إنجازات علمية باهرة.



وتطرق الكتاب الذي ألفه ستيوارت فايرشتاين وترجمه د. إيهاب عبد الرحيم إلى التقدم المهم الذي أحرزه العلم اعتمادا على ركيزتين غير شعبيتين كثيرا وهما الجهل والفشل، مبينا ان حالة الفشل التي يعنيها المؤلف ليست المقابل المحض للنجاح المعروف بل الفرصة الحقيقية الخصبة التي نتجت عن مواظبة العلماء في ميادينهم العلمية المتنوعة.



وبين الكتاب الذي جاء في 15 فصلا أن الفشل ـ وفق هذا المنظور الواضح ـ هو في الواقع يمثل نجاحا باهرا، لأنه يمثل الأمور الحقيقية التي تحدث كل يوم في المختبرات وفي العقول في معظم أنحاء العالم.



وأوضح الكتاب النظرة الواقعية للعلم بعيدا عن النظرة المعهودة المتمثلة في اعتبار العلم، مؤكدا على ركائز ذات قوة تأسيسية عظيمة كالعقل والوقائع والخبرة والموضوعية، كما أن له مكانة فكرية مهيبة مما يسبغ على المعرفة العلمية عادة هالة من الجلال.



وتصدر «التقدم العلمي للنشر» عددا من المجلات العلمية المتميزة إضافة إلى موسوعات وكتب تتناول كل المجالات العلمية حرصا منها على تحقيق أهدافها في تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم.