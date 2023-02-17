وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن موعد تسليم منطقة جنوب سعد العبدالله إلى أصحاب الطلبات الإسكانية، كما وجه سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا بشأن تعيين القيادات في الوزارات والجهات التابعة، وهم كل من:



نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال مشترك إلى 11 وزيرا



بما يخص المرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونص المادة رقم (30 مكرر) من المرسوم المذكور أعلاه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل تم تعيين قياديين في وزاراتكم والهيئات التابعة لكم بغير ما جاء في نص المادة رقم (30 مكرر) من المرسوم المذكور أعلاه وذلك من عام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالآتي:



- ما السند القانوني لذلك؟



- أسماء القياديين والمناصب التي عينوا من خلالها والأسباب التي استدعت تعيينهم بغير ما جاء في نص المادة رقم (30 مكرر) من المرسوم المذكور أعلاه.



- هل يوجد موظفون في وزارتكم والهيئات التابعة لكم مستحقون لشغل تلك الوظائف القيادية في حين عين آخرون من خارج الوزارة والهيئات التابعة لكم؟



2 - مدى مطابقة الشروط المنصوص عليها في المادة (30 مكرر) من المرسوم المذكور أعلاه وذلك للقياديين الذين عينوا من عام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال، وتزويدي بصورة ضوئية بخطة تطوير العمل المنصوص عليه في نص المادة (30 مكرر) من المرسوم المذكور أعلاه الذي قدمه كل قيادي.



وجاء في سؤاله إلى وزير الإسكان ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الموعد المقرر لتسليم منطقة جنوب سعد العبدالله إلى أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين؟



2 - ما مدى جاهزية المنطقة للتسليم من حيث البنية التحتية والمرافق والمشاريع كما جاء في المخطط الإسكاني للمنطقة؟ وما النسبة المئوية لتشغيلها؟



3 - ما مبررات وأسباب التأخير في تسليم المنطقة إلى أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين؟