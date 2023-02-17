وجّه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن رأي جهاز حماية المنافسة في فكرة إلغاء الوكيل المحلي، ونص السؤال على ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما رأي جهاز حماية المنافسة في فكرة إلغاء الوكيل المحلي من قانون المناقصات العامة؟ وما الأثر على السوق المحلي؟



2 - رأي جهاز حماية المنافسة في تأثير إلغاء الوكيل المحلي على الشركات الكويتية.



3 - رأي جهاز حماية المنافسة في فكرة عدم إلزام الشركات الأجنبية بشراء المواد من السوق المحلي أو عدم شراء المواد من مورد محلي.



4 - رأي جهاز حماية المنافسة في فكرة عدم إسناد ثلث المشروع الإنشائي إلى شركة كويتية.



5 - رأي جهاز حماية المنافسة في حصر ترسية المناقصات على الشركات المدرجة في بورصة الكويت.



6 - ما رأي جهاز حماية المنافسة في خلق التنافسية بين الشركات الكويتية والشركات الأجنبية في السوق المحلي؟ وما الأثر على السوق المحلي والمستهلك؟