

اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة العمل التي اقيمت تحت عنوان مبادرة مسار بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية وبحضور جميع الوكلاء والمديرين في الوزارة.



وصرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري، في ختام الورشة، بأنها تهدف الى بناء خارطة طريق للتحول الرقمي في الوزارة، تم خلالها تقييم الوضع الرقمي الحالي وتحديد الصعوبات والأولويات بالاضافة الى اقتراح مشروعات مستقبلية حسب احتياجات الوزارة وتحديد جدول زمني لها.



واشار ان أن الوزارة بصدد وضع آليات التنفيذ للمشروعات المعتمدة بما سيسهم بتسهيل الاجراءات المتبعة للمراجعين والموظفين على حد سواء.