اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية برنامجا تدريبيا لجامعة الكويت بعنوان «القواعد اللغوية في تحرير الأخبار الصحفية»، شارك فيه عشرة من العاملين في إدارات العلاقات العامة والإعلام.



واستهدف البرنامج الذي استمر خمسة أيام تدريب المشاركين على أهم القواعد اللغوية المستخدمة في كتابة الأخبار الصحافية والأخطاء الشائعة في صياغتها إضافة إلى أهم قواعد الإملاء والصرف وعلامات الترقيم.



وتضمن البرنامج الذي أقيم في مقر الوكالة عددا من الموضوعات اللغوية منها التعرف على الأفعال الاستهلالية المستخدمة في مقدمات الأخبار الصحفية وفي فقراتها الأخرى والمفاتيح المتنوعة التي يستعين بها المحررون في المواد الخبرية وصياغتها بصورة سليمة.



وتطرق البرنامج إلى موضوعات نحوية متعددة كعلامات الإعراب والمبتدأ والخبر واستخدامات الفاعل والمفعول به والصفات الأسماء المجرورة وحروف الجر والنصب والجزم إضافة إلى كيفية كتابة الأعداد.



ويسعى المركز إلى التدريب على العمل الصحافي المهني والارتقاء بطرح المحتوى الإعلامي من خلال التدريب على صياغة وإعداد المواد الخبرية بلغة مبسطة وتقريب الفجوة الحاصلة بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة هذه المواد لإعداد إعلاميين متمكنين في صياغة الأخبار اعتمادا على أسس واضحة يصقلون بها مهاراتهم المهنية.