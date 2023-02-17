ثامر السليم



نظم مركز إبن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة تدريبية جماهيرية بعنوان «استراتيجيات العصف الذهني» والتي قدمها المتحدث الرسمي باسم تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الالكترونية المستشار يوسف كاظم والتي تناولت آليات نظرية وتطبيقية حول كيفية توليد الأفكار الإبداعية وتنفيذ هذه الأفكار والمبادرات في القطاع الحكومي بشكل يعزز من جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، في فعالية حضرها جمهور لافت من قياديي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من الاكاديميين وممثلين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية على مسرح مركز ابن الهيثم في العديلية.



وتطرق كاظم خلال الفعالية إلى أهمية خلق التغيير في بيئة العمل الحكومي من خلال القدرة على البحث المشترك بين فرق العمل الحكومية بشكل يعزز فرص خلق أفكار إبداعية تسهم في تغيير المناخ العام في المجتمع وفق نظريات علمية تحقق الرضا الوظيفي، بالإضافة إلى التفاعل المجتمعي وتعزيز دور الحكومة الفاعلة من خلال ما تقدمة من برامج ومشاريع.



وتناول كاظم دور التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) في تعزيز المضي نحو خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي بالإضافة لرفع مستوى الرفاهية لدى المواطنين في الكويت، مبينا أن تطبيق «سهل» يعتبر منتجا رقميا حكوميا أتى نتاج عملية خلق إبداعية ساهمت فيها العديد من جهات الدولة الحكومية تماشيا مع رؤية الدولة بدعم من مجلس الوزراء.



بدوره، أكد مدير مركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد اظبية اهمية تقديم الفعاليات والبرامج التدريبية للموظفين في مختلف قطاعات الدولة من أجل تعزيز الانتاجية وتطوير مستوى الأداء المؤسسي من خلال الحرص على انتقاء مجالات تدريبية تسهم في رفع إمكانيات الافراد وهو دور مهم يلعبه مركز ابن الهيثم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.