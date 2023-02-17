

تزامنا مع حلول ذكرى الإسراء والمعراج، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، مع اعتباره يوم راحة يسبقه يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 وهو يوم عطلة رسمية، ذلك على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، مؤكدا على استمراره في تقديم خدماته المصرفية لعملائه على مدار الساعة عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة خلال هذه العطلة.



ونوه KIB إلى التزامه بتلبية طلبات عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مفيدا بأنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة.



.. ويرعى بطولة «أطياب المرشود»



استكمالا لمبادرته المميزة خلال العام الماضي، يقدم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته البلاتينية لبطولة أطياب المرشود الدولية التاسعة لقفز الحواجز هذا العام، التي تنظمها شركة أطياب المرشود في مركز الكويت للفروسية، على امتداد 3 أيام وتختتم غدا السبت، حيث سيخصص البنك جناحا يؤكد حضوره الفاعل خلال هذه الفعالية المميزة، كجزء من استراتيجيته المدروسة للتواصل والمشاركة المجتمعية التي يتبناها تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة».



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي: «يأتي دعم البنك ورعايته البلاتينية لهذه البطولة من إيمانه بأن رياضة الفروسية من أكثر الرياضات عراقة في الكويت، بشكل خاص، وفي دول الخليج العربية، بشكل عام.

كما انها تشكل جزءا كبيرا من الموروث العربي».

وأضافت: «لقد كان KIB ولا يزال شديد الحرص على رعاية بطولات الفروسية المحلية المختلفة وتقديم الدعم اللازم لمحترفيها وأبطالها الكويتيين بهدف تمكينهم من المشاركة في مختلف البطولات المحلية والدولية، وأقرب مثال هو الرعاية الأخيرة للبطولة ذاتها في نسختها الثامنة خلال العام الماضي».