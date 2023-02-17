العثمان: استمعنا بإنصات لتعليقات عملائنا والبرنامج الجديد يصنع الفارق في حياتهم اليومية

مزايا البرنامج نقلة نوعية في مسار تمكين العملاء رقمياً وتقديم أحدث الخدمات وأكثرها تطوراً



يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم أحدث الخدمات الرقمية وأكثرها تطورا. وفي ذلك الإطار، أطلق البنك الإصدار الجديد من برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما يتضمنه من تعديلات شاملة تستهدف إثراء تجربة العملاء وتعزز قدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بطريقة أسهل.



ويقدم برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الجديد تجربة مصرفية جديدة أكثر خصوصية شاملة التصميم الذكي الجديد الأقرب لتطلعات العملاء وتجربة تضم مجموعة من المميزات التي تزيد سهولة الاستخدام، بما في ذلك اختصار المعاملات المتكررة وإمكانية تخصيص التصميم، إضافة إلى تعديل نافذة التحكم في الخدمات لتصبح أكثر شمولية من قبل.



ويعد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الرفيق المصرفي لعملاء الوطني، فيما تعزز التجربة الجديدة دور الخدمة بشكل أكبر في ظل ما توفره من ميزات أكثر تطورا من سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية بضغطة زر واحدة، وإعادة تصميم لوحة التحكم في الخدمات حسب طبيعة استخدام العميل، إضافة إلى الوصول لخدمة «الوطني للدفع السريع» بشكل أسرع، وكذلك مركز المكافآت الجديد، والعديد من المزايا الأخرى.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في ثوبه الجديد يمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تمكين العملاء رقميا وتقديم أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا».



وأضاف: «نركز بشكل كبير على توافق خدماتنا الرقمية مع طبيعة كل عميل على حدة وتلبية تطلعاته، وهو ما انعكس بوضوح على حرية اختيار العملاء للتصميم وإعادة ترتيب نافذة التحكم في الخدمات حسب احتياجات كل عميل».



وأشار العثمان إلى أن كل التعديلات تنبع من احتياجات العملاء، التي تعرف عليها البنك بدقة من خلال التواصل الدائم معهم والاستماع للتعليقات التي تحمل تفاصيل دقيقة، والعمل على الإسراع بالتطوير من أجل حصولهم على تجربة أفضل تساهم في صنع الفارق في حياتهم اليومية.



وأكد أن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي، كما يعد أبرز قنوات البنك الرقمية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر، بنحو الثلثين من المعاملات المصرفية.



واختتم العثمان حديثه قائلا: متحمسون لمواصلة تعزيز ما حققناه من إنجازات وسنواصل التطوير دون توقف من اجل تلبية جميع احتياجات عملائنا بشكل أفضل.



ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متجر آبل Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.