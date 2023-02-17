

جدّدت شركة «جنرال إلكتريك»، التزامها ببناء المواهب المحلية في الكويت وتعزيز اهتمام الطلاب بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وذلك من خلال التعاون مع «إنجاز الكويت» لتنظيم فعالية امتدت على مدار يومين لتشجيع الطالبات على الانخراط في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وتم تنظيم الفعالية احتفاء باليوم الدولي الثامن للمرأة والفتاة في ميدان العلوم الذي يصادف 11 فبراير من كل عام، حيث أتاحت الفرصة لأكثر من 100 طالبة من أكاديمية الإبداع الأميركية في الكويت تجارب تعليمية قيمة خلال جولتهم في «مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت»، بالإضافة إلى التواصل مع رائدات ملهمات في هذا القطاع الحيوي.



وبهذه المناسبة، قالت مريم الرشيد، المدير العام لمركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت: «علينا حث الشابات والشباب الموهوبين على تعزيز اهتمامهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك للمساهمة في بناء المستقبل والمساهمة بفاعلية في تطوير مجموعة أكبر وأكثر تنوعا من المشاريع المستقبلية».



من جانبها، قالت ليلى هلال المطيري المدير التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية: «الاستثمار في تعليم الفتيات وتمكينهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليس نشاطا اجتماعيا فحسب، بل هو خطوة جوهرية لبناء مستقبل متنوع ومبتكر، وهدفنا هو تحريض الشابات على الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومنحهن ما يحتجن إليه من ثقة ومهارات».



وتحدثت مي العويش مدير وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج حول رحلتها لأكثر من 20 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات ورسم الاستراتيجيات الرقمية، وكيف تمكنت من إدارة مجموعة واسعة من مشاريع تحليلات البيانات ومبادرات التجارة الإلكترونية في الكويت والولايات المتحدة.