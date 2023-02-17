

السكن قرب الطرقات الرئيسية يزيد فرص الإصابة بـ «مرض جلدي»



ربطت دراسة طبية حديثة بين فرص الإصابة بالإكزيما، والسكن في مناطق قريبة من الطرقات والشوارع الرئيسية.



وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، إن الذين يعيشون في مساكن بعيدة عن الطرقات الرئيسية تكون فرص إصابتهم بالإكزيما أقل مقارنة بأولئك الذين يقيمون في بيوت قريبة من الشوارع الرئيسية.



ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالإكزيما لدى الأطفال الذين عاشوا على مسافة 1000 متر أو أكثر من طريق رئيسي لديهم احتمالات أقل بنسبة 27% للإصابة بالإكزيما مقارنة بالأطفال الذين عاشوا على بعد 500 متر من طريق رئيسي.



وتعليقا على الدراسة، أصدرت الأكاديمية الأميركية للحساسية والربو والمناعة بيانا جاء فيه: «رغم وجود رابط بين الإكزيما والسكن قرب الطرقات الرئيسية، فمن الضروري إجراء مزيد من البحوث لمعرفة الآليات الفيسيولوجية المرضية المشاركة في هذه الصلة».



عن «سكاي نيوز»