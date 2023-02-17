«فراموش» يجمعني بنجوم «قروب البلام» و«نت فلوركس2» مع درويش

مشروع سينمائي مع السلمان وتشرفت بالعمل مع بوبدر و«سقط سهواً» ممتع



ياسر العيلة



عاد النجم الكوميدي أحمد العونان من قطر عقب انتهاء عروض احدث انتاجاته المسرحية هناك «قابل للنشر» التي تم عرضها على مسرح الدراما بكتارا، وهي التجربة الإنتاجية الثالثة له عقب مسرحيتي «خبز وخبزتيه» و«حلالهم دلالهم».

عن هذه المسرحية وما لديه من جديد من الاخبار الاخرى تحدث العونان لـ «الأنباء» قائلا: الحمد لله على النجاح الذي حققته المسرحية والاستقبال الرائع من الجمهور القطري والخليجي، وتشرفت ايضا بحضور عدد من نجوم كرة القدم، والفنانين المشاهير القطريين الذين حرصوا على مشاهدة العرض، ودعمهم لنا، وأخص بالشكر المطرب القطري الكبير علي عبدالستار الذي صعد معي على خشبة المسرح، بالإضافة لحضوره المؤتمر الصحافي الذي أقيم للمسرحية، فأشكره على تواضعه وأخلاقه العالية.



وحول قصة المسرحية، أوضح: تناقش عددا من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر، وتسلط الضوء على مشاهير «السوشيال ميديا»، وإبراز الجوانب الإيجابية والسلبية لديهم، والمسرحية من تأليف أيمن الحبيل وإخراج عبدالله البدر.



وعن اختياره لنجوم العمل، رد: اخترت النجوم الذين يناسبون الأدوار بالمسرحية مثل سلطان الفرج، وهيا الشعيبي التي تجسد دور زوجتي، ومحمد عاشور الذي يقدم اكثر من «كاركتر»، وايضا معنا الفنان ثامر الشعيبي ونورة العميري، والفنانون الشباب جعفر التمار وياسمين ورحاب من قطر.



اما عن امكانية عرض المسرحية في الكويت، فقال: النية موجودة بالاضافة لقيامنا بجولة خليجية لعرضها في البحرين والامارات.



وتحدث العونان عن جديده من الاعمال الفنية، كاشفا عن تجهيزه لمشروع سينمائي بمشاركة الفنان والمخرج عبدالله السلمان الذي سيتولى مهمة الاشراف العام عن الفيلم الذي تدور احداثه في اجواء كوميدية، وأكمل قائلا: سأتواجد بشكل كبير خلال شهر رمضان المقبل من خلال 4 اعمال منها مسلسل «فراموش» مع «قروب البلام» النجم حسن البلام والنجمة زهرة عرفات وعبدالعزيز النصار وفهد البناي ومحمد الرمضان وعبدالله الخضر وخالد السجاري وغادة الزدجالي وعلي الحسيني واحمد المظفر ومن اخراج عيسى ذياب.



وأضاف: العمل كوميدي بحت، يتناول العديد من القضايا الاجتماعية الجادة لكن بشكل ساخر، حيث ستشاهد أجواء الهنود الحمر والكاوبوي، وعندي تعاون مع النجم عبدالناصر درويش من خلال الجزء الثاني من مسلسل «نت فلوركس 2»، تأليف محمد الكندري، إخراج وإنتاج عبدالله العراك، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وأتوقع ان يحقق الجزء الثاني نجاحا اكبر، حيث يحتوي على العديد من الفقرات والأحداث الطريفة والمشوقة، والعمل بطولة عبدالناصر درويش وسلطان الفرج وإيمان فيصل ورندة حجاج وزينب غازي وأحمد التمار.



وتابع: يعرض لي ايضا خلال شهر رمضان المقبل مسلسل «منزل 12»، انتاج شركة «آيبيز برودكشنز»، تأليف محمد النشمي، إخراج مناف عبدال، إشراف عام احمد البريكي، والذي تشرفت فيه بالعمل مع عمنا «بو بدر» النجم الكبير سعد الفرج وباقي النجوم منهم على سبيل المثال لا الحصر نور وبثينة الرئيسي وعبدالمحسن القفاص وفتات سلطان ومحمد العلوي ونورا العميري وآخرون.



واختتم العونان حديثه قائلا: عندي ايضا مشاركة جميلة مع النجم خالد المظفر من خلال مسلسل «سقط سهوا»، ومعنا حبيبي النجم المصري حمدي الميرغني، والعمل يتناول فكرة الاشياء التي تسقط سهوا منا من خلال احداث واقعية، من تأليف خالد المظفر، سيناريو وحوار المخرج عبدالعزيز صفر، ومن اخراج علي بدر، وأجسد في المسلسل دور صاحب مستشفى اسمه «بو وليد» يمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع الاطباء والعاملين بالمستشفى.