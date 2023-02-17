

القاهرة - خلود أبوالمجد



بدأ تصوير الفيلم الوثائقي «درب الهجرة سيراً على الأقدام على خطى الحبيب ﷺ»، حيث يسافر المغامر السعودي د.بدر الشيباني من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة للتعريف بالتراث وأهميته وتوثيق الحياة البرية وتقديم مغامرة حقيقية تتسم بالمتعة وتحدي الصعاب.



سيقوم الشيباني بتقديم تجربة ثرية، تعالج الفجوة المعرفية في موضوع الهجرة النبوية الشريفة، وتسلط من خلالها الضوء على الإرث الضارب بعمق في الجزيرة العربية، بتغطية وتوثيق جميع مراحل الرحلة، إضافة إلى المسار الذي كان ساحة للأحداث، والوقائع والذكريات.



وعلقت منتجة الفيلم رؤى المدني، قائلة: سعيدة بمشاركتي في فيلم وثائقي يوثق التراث السعودي ونسير معه 550 كيلومترا في درب الهجرة النبوية للرسول محمد ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأنا ود.بدر من المدينة المنورة، ونقدرها حق تقدير، لذلك أريد أن أكشف للعالم جمال تراثها وعراقتها، الفيلم هو مغامرة روحانية عظيمة، سنمر خلالها على أكثر من مكان سعودي أصيل مثل قلعة عسفان، ثم وديان الحامضة والحلقة وريم وصولا إلى قباء ثم المدينة المنورة، وأتوقع أن يشارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية نظرا لفكرته المختلفة وأهميته البالغة.



وتابعت رؤى: الفيلم هو سلسلة من أعمال قادمة سأشارك بها، فخلال العام سأقدم فيلما وثائقيا آخر، وفيلمين روائيين، ومسلسلا تلفزيونيا.



كما صرح المنتج المنفذ أحمد السجيني، قائلا: فكرة الفيلم مميزة، خاصة ونحن نقدمه بشكل مغامراتي من خلال بطلين يحاولان السير على خطى الحبيب ﷺ من مكة إلى المدينة، لنكشف للجمهور الطريق نفسه والمجهود المبذول من خلال هذين البطلين اللذين يتسلقان الجبال ويعيشان في البرية، وستكون رحلة الفيلم 12 يوما، وأتمنى تقديم شيء مشرف للجمهور، مكملا: السعودية تمر بنهضة فنية كبيرة، وسعيد جدا بالتعاون مع الشركات المصرية والسعودية في المجال الفني.



فيما قال مخرج الفيلم شريف بسيوني: الفيلم تجربة مختلفة بالنسبة لي أن نقوم بعمل فيلم يتتبع هجرة الرسول ﷺ، وهو مغامرة تحتمل الكثير من المعلومات والتشويق الذي نقدمه للجمهور، وسعيد جدا بالتعاون المصري- السعودي، وأتمنى أن نقدم شيئا مميزا وبه قيمة عظيمة.