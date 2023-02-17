

القاهرة - محمد صلاح



قرر الفنان محمد إمام عدم المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي، لكي يتفرغ لمشروعاته السينمائية الجديدة، حيث قدم آخر أعماله كضيف شرف في مسلسل «الاختيار» الجزء الأول، وقدم شخصية «الضابط فتحي».



وذكرت تقارير صحافية مصرية أن محمد يتفرغ حاليا لمشروعه السينمائي الجديد «أبو نسب» الذي يتعاون فيه مع شقيقه المخرج رامي إمام، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حاليا عدة جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية ووضع قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم.