كثفت نيوزيلندا أمس الخميس جهود التعافي من الإعصار غابرييل الذي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل وشرد 9 آلاف ويعد أسوأ إعصار يجتاح البلاد منذ عقود.

وضرب الإعصار نيوزيلندا يوم الأحد قبل أن يشق طريقه إلى الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، وعزل بلدات بأكملها وجرف مزارع وجسورا وماشية وأدى لغمر المنازل بالمياه وتقطع السبل بالسكان فوق الأسطح.

والإعصار هو ثاني ظاهرة مناخية قوية تضرب الجزيرة الشمالية، حيث يعيش نحو 75% من سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، في غضون أسابيع قليلة، فقد تعرضت مدينة أوكلاند بالجزيرة لسقوط أمطار غزيرة قياسية تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة 4 أشخاص.