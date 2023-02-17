

محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن تعليمات صدرت إلى مدير عام مديرية أمن حولي العميد زياد الخطيب بإحالة الخادمة التي ضبطت قبل 3 أيام متلبسة ومن خلال مقطع مصور بكاميرا وهي تضع قاذورات في سندويتشات تعدها لأسرة كفيلها الى الابعاد الاداري، وذلك بعد ان أبدى صاحب الشكوى موافقة على ذلك.



وكان مواطن تقدم الى أحد مخافر محافظة حولي ببلاغ قدم فيه مقطع فيديو للخادمة وهي تخرج القاذورات وتضعها في سندويتشات تعدها، مشيرا الى انه لاحظ وزوجته تغير أطعمة تعدها الخادمة فوضع كاميرا سرية في غرفة إعداد الطعام وفوجئ بهذه التصرفات غير الآدمية.