شهدت رقعة الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي مستوى قياسيا في الذوبان للعام الثاني على التوالي، حتى قبل نهاية الصيف الجنوبي، بحسب المرصد الأميركي المرجعي في المجال، ما يترك القارة القطبية الجنوبية عرضة لأمواج ورياح ساخنة تهدد الغطاء الجليدي بشكل غير مباشر.



ففي 13 فبراير، انخفض حجم الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية إلى «1.91 مليون كيلومتر مربع»، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء قياسات الأقمار الاصطناعية في عام 1978، بحسب المركز الوطني الأميركي لبيانات الجليد والثلج (NSIDC).



وسجل المستوى القياسي السابق في فبراير 2022، عندما انخفضت مساحة الجليد العائم في المحيط المتجمد الجنوبي إلى أقل من مليوني كيلومتر مربع لأول مرة.



مع ذلك، خلال العقود الأربعة الماضية، ظل متوسط الجليد البحري المتبقي في ذروة الصيف في أنتركتيكا مستقرا، على عكس الجليد البحري في غرينلاند والقطب الشمالي، حيث يتسبب الاحترار المناخي في ذوبان متسارع.