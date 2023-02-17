

منصور السلطان



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في 3 ضبطيات مختلفة وبحوزتهم حوالي 4 كيلو من المخدرات مختلفة الأنواع وكمية ضخمة من اللاريكا وكمية من الطلقات النارية وعدد 5 أجهزة ميزان حساس، وبحسب بيان للداخلية فإن المتهم الأول تم العثور بحوزته على حوالي نصف كيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة الحشيش و200 غرام من مادة الكوكايين و200 غرام من مادة الماريغوانا وربع كيلو من مادة الكيميكال و500 قرص لاريكا وكمية من الطلقات النارية لسلاح كلاشنكوف وعدد 3 أجهزة ميزان حساس، والثاني عثر في مسكنه على حوالي 1.100 كيلو من مادة الحشيش و5 غرامات من مادة الشبو و5 غرامات من مادة الكيميكال و10 أقراص لاريكا وميزان حساس.

والثالث ضبط معه ربع كيلو من مادة الحشيش وربع كيلو من مادة الكيميكال و150 غراما من مادة الشبو وعدد 38 قرص لاريكا وميزان حساس. وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.