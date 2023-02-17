عرضت لقطات مصورة نادرة تظهر سفينة الركاب الشهيرة «تيتانيك» راقدة بقاع المحيط الأطلسي بعد عقود من اكتشاف حطامها وبعد أكثر من قرن من اصطدام السفينة الضخمة بجبل جليدي ما أدى لغرقها.



التسجيل الذي كشفه معهد وودز هول لعلوم المحيطات يوم الأربعاء الماضي التقط على عمق ثلاثة كيلومترات تقريبا تحت سطح المحيط بعد أشهر فقط من عثور المستكشفين على الحطام في عام 1985و ولم يتم عرض معظم هذه اللقطات سابقا للجمهور.



ومنذ اكتشاف حطام السفينة، عرضت عدة أفلام وثائقية عن «تيتانيك» لقطات له، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس. ولكن يوم الأربعاء شهد إصدار مقطع أطول غير منقوص مدته 80 دقيقة على يوتيوب.



وقال معهد وودز هول لعلوم المحيطات إن نشر اللقطات «يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ 14 أبريل 1912 ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى».



عند بناء «تيتانيك» كان يعتقد أنها منيعة تقريبا وكانت أكبر سفينة ركاب في الخدمة في ذلك الوقت، واصطدمت بجبل جليدي في المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى من ساوثامبتون بإنجلترا إلى نيويورك.

ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم عندما غرقت، مما صدم العالم وأثار غضبا بسبب نقص قوارب النجاة على متن السفينة.