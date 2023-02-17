أودت انهيارات جليدية بحياة 15 شخصا على الأقل في دولة طاجيكستان التي تقع في آسيا الوسطى، بحسب ما ذكرته هيئة الدفاع المدني، أمس الخميس.



وفي منطقة جورنو باداخشان شرقي البلاد على الحدود مع قرغيزستان والصين، لقي 14 شخصا حتفهم، بينهم أطفال.



كما لقي سائق حتفه بعدما طمرت الثلوج سيارته على طريق جبلي لا يبعد عن العاصمة دوشنبه.



وقالت هيئة الدفاع المدني، إن هناك 12 شخصا تم إنقاذهم خلال الانهيارات الجليدية الأخيرة التي تعرضت لها الدولة الجبلية، وهناك شخص واحد مفقود.



وكانت السلطات في طاجيكستان حذرت في وقت سابق الأسبوع الجاري، من احتمال حدوث انهيارات جليدية في ظل استمرار تساقط الثلوج بكثافة.