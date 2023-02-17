

علاء مجيد



رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال عام 2022 بنسبة 4.5% وبقيمة 2.1 مليار دولار، لتصل إلى 48.5 مليار دولار، مقارنة بـ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت الكويت لحيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.52% وبقيمة 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 50.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 10.38 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الاكبر من السندات طويلة الاجل بقيمة 38.13 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الاشهر الاخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأ.سهم الأميركية.

وعلى صعيد دول الخليج، فقد اتجهت استراتيجية أغلب دول الخليج تجاه السندات الأميركية الى البيع خلال ديسمبر الماضي، حيث انخفضت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 119.7 مليار دولار مقارنة بـ 121.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي منها 106.50 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و13.20 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما تراجعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر ديسمبر لتصل الى 58.6 مليار دولار مقارنة بـ 59.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي منها 38 مليار دولار سندات طويلة الاجل و20.56 مليار دولار سندات قصيرة الاجل.



كما تراجعت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 10.61 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 10.62 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، بينما تراجعت حيازة عمان من السندات الأميركية خلال ديسمبر الماضي لتصل الى 6.86 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.87 مليارات دولار في نوفمبر الماضي منها 6.74 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و113 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.

بينما رفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.33 مليار دولار في شهر ديسمبر مقارنة بـ 1.48 مليار دولار في نوفمبر الماضي منها 1.1 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و237 مليون دولار سندات طويلة الأجل.